Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

Беспилотники атаковали Ростовскую область 7 февраля: сбиты в четырех районах.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 февраля, в Ростовской области силами войск противовоздушной обороны были уничтожены БПЛА в четырех районах. Об этом рано утром в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, ночью войска ПВО отразили воздушную атаку.

— Беспилотники сбиты в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах, — перечислил глава региона. — Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступала. Эти сведения уточняются.

Власти предупреждают, что угроза применения беспилотников сохраняется, и призывают жителей быть осторожными.

Напомним, это уже не первая атака дронов на регион на текущей неделе. В ночь на 5 февраля в результате падения обломков БПЛА в Батайске пострадал водитель грузового автомобиля. Также были повреждены пять машин на стоянке агропредприятия и складское помещение.

