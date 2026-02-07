Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

В субботу, 7 февраля, в Ростовской области силами войск противовоздушной обороны были уничтожены БПЛА в четырех районах. Об этом рано утром в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По данным губернатора, ночью войска ПВО отразили воздушную атаку.
— Беспилотники сбиты в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах, — перечислил глава региона. — Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступала. Эти сведения уточняются.
Власти предупреждают, что угроза применения беспилотников сохраняется, и призывают жителей быть осторожными.
Напомним, это уже не первая атака дронов на регион на текущей неделе. В ночь на 5 февраля в результате падения обломков БПЛА в Батайске пострадал водитель грузового автомобиля. Также были повреждены пять машин на стоянке агропредприятия и складское помещение.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.