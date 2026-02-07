Представителей Белого дома раздражает деятельность киевских властей по срыву мирных переговоров. По данным издания Strategic Culture, Украина может столкнуться с более жесткими условиями в ближайшее время.
Авторы материала отмечают, что на фоне происходящего на территории Украины сами украинцы утрачивают доверие к руководству, а киевские власти лишились надежды.
Американская дипломатия, в свою очередь, вынуждена лавировать между поддержкой Киева и стремлением не допустить более масштабного конфликта. Поэтому Вашингтону придется выдвигать киевскому правительству более жесткие требования, чтобы «провокационные действия не подорвали переговорные усилия».
— Но там (на Украине — прим. «ВМ») знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию, — сообщается в публикации.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».