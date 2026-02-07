SC: США придется диктовать Киеву более жесткие условия на переговорах

Американская дипломатия, в свою очередь, вынуждена лавировать между поддержкой Киева и стремлением не допустить более масштабного конфликта. Поэтому Вашингтону придется выдвигать киевскому правительству более жесткие требования, чтобы «провокационные действия не подорвали переговорные усилия».