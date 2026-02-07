Загадочное инопланетное существо нашел 5-летний мальчик на пляже в Британии

Пятилетний мальчик Чарли Тэвинер обнаружил на одном из пляжей Маунт-Баттен в британском Плимуте загадочное морское существо, похожее на печень или сердце человека, его забрали на анализ биологи, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам матери ребенка, Чарли пытался поймать краба, когда увидел необычное существо, он сразу позвал родителей. Они подумали, что мальчик нашел просто пучок засохших водорослей, но потом поняли — это живой организм.
Родители решили, что Чарли обнаружил «инопланетного гостя» и обратились к ученым.
Эксперты из Морской биологической ассоциации изучили находку и опровергли внеземное происхождение существа. По их словам, мальчик нашел редкого для Британии моллюска — Aplysia depilans (средиземноморский морской заяц).
Биологи отметили, что обычно эти существа встречаются только в Средиземном море и восточной части Атлантического океана, но потепление и частые штормы в Британии могли привести к их миграции.
Также эксперты посоветовали не прикасаться к «зайцу», он может выделять токсины. В природе моллюск может вырастать до 40 см в длину.
