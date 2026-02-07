Ричмонд
Инспектора московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма

Московский суд отправил под стражу инспектора службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов. Мужчине предъявлено обвинение в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), за которое грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, фигурант полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Мера пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца была оставлена в силе после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде.

Ранее следственные органы Москвы возбудили уголовное дело о финансировании терроризма против 37-летнего уроженца Благовещенска. Как выяснилось, в марте 2022 года, находясь в столице, мужчина перевёл 700 рублей своему знакомому, разделяющему праворадикальные нацистские взгляды.

