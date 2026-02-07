Выставление счетов за электричество приостановили по домам из зоны ЧС в Бодайбо

IrkutskMedia, 7 февраля. Специалисты АО «Витимэнергосбыт» приостановили выставление счетов за электричество по домам и помещениям, находящимся в зоне ЧС в Бодайбо. Как рассказал в своем тг-канале (18+) губернатор Приангарья Игорь Кобзев, многих жителей интересовал важный момент, а именно счета за услуги электроэнергии.
«В условиях ЧС они (счета за электричество — прим.ред.), вполне ожидаемо, выросли. В связи с этим, Витимэнергосбыт сообщил, что в условиях режима чрезвычайной ситуации, выставление счетов за электроснабжение по всем жилым домам и помещениям, расположенным в зоне ЧС, временно приостановлено», — сказал глава Приангарья.
В MAX (18+) «Витимэнергосбыт» сообщил, что счета на оплату будут сформированы и направлены абонентам в зоне ЧС позднее, после отмены особого режима.
Напомним, что накануне губернатор Иркутской области прибыл в Бодайбо, где произошла серьезная коммунальная авария. Было принято решение ввести режим ЧС регионального уровня. Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов.
Ранее агентство сообщало, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», ПАО «Полюс», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
Кроме того, следователи установили, что услуги теплоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», учредителем которого является администрация Бодайбинского городского поселения. 30 января этого года из-за промерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. В результате без отопления остались более 140 жилых домов — как индивидуальной застройки, так и многоквартирных.
В рамках расследования следователи осмотрели места происшествий, а также провели обыски в зданиях муниципального унитарного предприятия и администрации городского поселения. В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся обслуживания и ремонта водовода холодного водоснабжения.