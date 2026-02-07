В Знаменском районе Омской области депутаты выбрали нового молодого главу

На должность временно исполняющего полномочия главы Знаменского района единогласным решением местных депутатов избран 41-летний Евгений Леухин. Знаменская районная газета «Вперед» сообщила, что это решение стало ярким подтверждением высокого доверия.
«Сегодня в Знаменском состоялись выборы главы района. По итогам голосования депутатов Совета Знаменского района временно исполняющий полномочия главы Евгений Леухин был единогласно избран главой района», — сообщается на официальной странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».
Местная районная газета «Вперед» отметила на своей странице в соцсети «Одноклассники», что знаковое событие стало «вектором развития территории на ближайшие годы» и это решение «стало ярким подтверждением высокого доверия, которое оказали ему депутаты и жители».
В администрации района менее эмоционально отметили, что избранный глава поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поделился планами на дальнейшее социально-экономическое развитие Знаменского района.
Ранее КП-Омск сообщала, что главу Знаменского поселения Омской области уволили за коррупционные нарушения. Суд лишил чиновника полномочий из-за сокрытия доходов и незаконной сдачи имущества в аренду.