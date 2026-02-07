Ричмонд
В ГАИ предупредили водителей о гололедице на М-4 «Дон» в Ростовской области

Осторожно, гололедица: В ГАИ предупреждают о сложной дорожной обстановке на трассе М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водителей предупредили о сложной обстановке на федеральной автодороге М-4 «Дон». Об этом утром в субботу, 7 февраля, сообщили в отделе пропаганды управления Госавтоинспекции по региону.

— На 1036-м километре (после поворота на Новочеркасск — прим. ред.) трассы в направлении на север зафиксировано образование скользкого покрытия. Движение на этом участке требует от водителей повышенного внимания, — уточнили в Управлении ГАИ по Ростовской области.

В связи с ухудшением условий Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности.

— Водителям необходимо снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров, ускорения и торможения. Обязательно использование зимних шин. Особую осторожность следует проявлять при перестроениях, а также при движении по мостам и путепроводам. Нельзя отвлекаться на телефон или другие посторонние действия за рулем.

Напомним, что по прогнозу Ростовского гидрометцентра на 7 февраля в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Перепады температуры будут способствовать образованию ледяной корки на дорогах.

