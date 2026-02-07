В ГАИ предупредили водителей о гололедице на М-4 «Дон» в Ростовской области

— Водителям необходимо снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров, ускорения и торможения. Обязательно использование зимних шин. Особую осторожность следует проявлять при перестроениях, а также при движении по мостам и путепроводам. Нельзя отвлекаться на телефон или другие посторонние действия за рулем.