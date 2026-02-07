Россиян предупредили об опасных проявлениях холодовой крапивницы

Кстати, привычка ловить снежинки языком или пробовать сосульки тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Регулярное поедание снега или облизывание сосулек может привести к расстройству желудка, тошноте и диарее, а также к инфекциям дыхательных путей при попадании микробов через рот. Какие ещё болезни можно «съесть» вместе со снежинками и сосульками, читайте в материале Life.ru.