Россиян предупредили об опасных проявлениях холодовой крапивницы

Холодовая крапивница — это реакция кожи на воздействие холода. Может быть только при низких температурах, например, зимой на морозе. Чаще страдают открытые участки тела (лицо, кисти рук) или участки верхних и нижних конечностей (бёдра, голени, руки) недостаточно тепло укрытые полами верхней одежды.
Мария Яркова.
Пульмонолог, аллерголог-иммунолог клиники Атрибьют.
Крапивницу делят на два главных типа: спонтанная, когда сыпь появляется «сама по себе» и второй тип — индуцированная, когда виновник точно известен — это может быть холод, солнце, обычная вода, трение одежды или аллергия на еду.
Если высыпания при крапивнице сочетаются с выраженными отёками, сыпь не проходит более 48 часов, распространяется вдоль вен и сосудов, сопровождается посинением пальцев кистей рук, это может указывать на несколько серьёзных диагнозов: наследственные аутоиммунные синдромы (например, CAPS-синдром), редкие заболевания крови (криоглобулинемия), системные болезни соединительной ткани, которые сопровождаются спазмом сосудов (синдром Рейно), предупредила специалист.
«При купании в холодной воде, даже если это природный водоём, может случится удушье (бронхоспазм) или ангиоотек горла (человеку трудно дышать и глотать), что приведёт к утоплению. Будьте внимательны и аккуратны при купании в природных водоёмах, не занимайтесь моржеванием», — рекомендует пульмонолог.
При холодовой крапивнице необходимо тепло одеваться в многослойные натуральные ткани, носить верхнюю одежду с длинными полами, кутаться в шарфы, снуды, балаклавы, носить тёплые перчатки или рукавицы. Также актуально нанесение колд-крема на открытые участки тела за 20 минут до выхода на улицу.
Как правило холодовая крапивница проходит самостоятельно в тёплом помещении. Из лекарственных средств помогут антигистаминные препараты второго поколения. Если ангиотёки и крапивница не проходят более двух часов и становятся только хуже, необходима экстренно вызвать скорую помощь, заключила Яркова.
Кстати, привычка ловить снежинки языком или пробовать сосульки тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Регулярное поедание снега или облизывание сосулек может привести к расстройству желудка, тошноте и диарее, а также к инфекциям дыхательных путей при попадании микробов через рот. Какие ещё болезни можно «съесть» вместе со снежинками и сосульками, читайте в материале Life.ru.
Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.