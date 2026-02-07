Непряева, Коржова и Репилов начнут выступления на Олимпиаде-2026 7 февраля

Дарья Непряева родилась 18 мая 2002 года в Твери. Её старшая сестра Наталья Непряева, известная также как Терентьева, стала олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. Отец Михаил Непряев работает тренером по лыжным гонкам. В 23 года Дарья — двукратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров в гонке на 5 км классическим стилем 2022 года и призёр этапов Кубка России.