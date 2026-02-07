Непряева, Коржова и Репилов начнут выступления на Олимпиаде-2026 7 февраля

На Олимпиаде Дарья заявлена ещё в нескольких дисциплинах. 10 февраля в 11:15 мск она выступит в спринте классическим стилем в квалификации. 12 февраля в 15:00 мск спортсменка примет участие в гонке на 10 км свободным стилем. 22 февраля в 12:00 мск Непряева стартует в масс-старте на 50 км свободным стилем.
Также на старт выйдут конькобежка Ксения Коржова, она побежит забег на дистанции 3000 м. Среди мужчин первым на Играх стартует саночник Павел Репилов, он проведёт первый и второй заезды.
Дарья Непряева родилась 18 мая 2002 года в Твери. Её старшая сестра Наталья Непряева, известная также как Терентьева, стала олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. Отец Михаил Непряев работает тренером по лыжным гонкам. В 23 года Дарья — двукратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров в гонке на 5 км классическим стилем 2022 года и призёр этапов Кубка России.
Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии выступят 13 российских спортсменов. Все они будут соревноваться в нейтральном статусе без флага, без гимна и без права официально называться россиянами.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.