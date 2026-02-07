Все командование Тихоокеанским флотом СССР разбилось под Ленинградом 45 лет назад

«Сразу после катастрофы ходили разговоры, что бардак при загрузке борта был неимоверный, — рассказывал в интервью “Независимому военному обозрению” в 2008 году бывший командующий ВВС и ПВО Балтийского флота генерал-лейтенант Виктор Сокерин. — Куча адмиралов, все командуют, экипаж пытается довести порядок загрузки, но его просто посылают …, хамски указывая летчикам: ваше место — возле штурвалов, а здесь все с “мухами” на погонах». Второй пилот да и командир вновь возражают, после чего их сразу несколько адмиралов «снимают», «увольняют» и просто «размазывают». Кто для «целого» адмирала второй пилот, да и какой-то командир экипажа, хоть и подполковник? Тем более что со сборов «вожди» редко улетали трезвыми".