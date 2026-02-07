Цены на дрова вырастут в Волгоградской области

Согласно опубликованному документу, стоимость кубометра хвойной породы древесины составит в 2026 году 620 рублей, тогда как с 2019 года цена была 610 рублей. Кубометр твердого топлива лиственной мягкой древесины будет стоить 1033 рубля (было 1016 рублей). Самыми дорогими будут дрова лиственной твердой древесины — 1271 рубль за кубометр вместо 1250 рублей. Кубометр дров смешанной древесины подорожает до 1097 рублей (было 1079 рублей).