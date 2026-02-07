В Уфе восстановили электроснабжение после аварии в Октябрьском районе

В Уфе в субботу, 7 февраля, утром временно отключили электричество в одном из районов. Авария произошла в Октябрьском районе, в результате чего без света остались 12 многоквартирных домов на улицах Набережная реки Уфы, Юрия Гагарина и Академика Королева.
Работы по устранению неполадки на энергосетях проводили специалисты ПО УГЭС. К 9:16 по местному времени подача электроэнергии во все дома была полностью восстановлена.
За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу ПО УГЭС по телефону 269−05−52.
