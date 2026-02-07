Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе восстановили электроснабжение после аварии в Октябрьском районе

Энергетики устранили неполадку, оставившую без света 12 многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в субботу, 7 февраля, утром временно отключили электричество в одном из районов. Авария произошла в Октябрьском районе, в результате чего без света остались 12 многоквартирных домов на улицах Набережная реки Уфы, Юрия Гагарина и Академика Королева.

Работы по устранению неполадки на энергосетях проводили специалисты ПО УГЭС. К 9:16 по местному времени подача электроэнергии во все дома была полностью восстановлена.

За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу ПО УГЭС по телефону 269−05−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.