ИИ-питомцы всё чаще заменяют молодым китайцам семью и отношения

Развитие искусственного интеллекта порождает не только практические вопросы о его использовании, но и глубокие философские размышления о природе человеческого разума. По мнению философа, главная задача искусственного интеллекта заключается не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы «повернуть зеркало к нам самим».