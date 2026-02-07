ИИ-питомцы всё чаще заменяют молодым китайцам семью и отношения

Официальный продающий ИИ-игрушки аккаунт Taobao заявляет, что такие развлечения не только мило выглядят, но и хорошо разговаривают, превосходя в качестве общения 90% людей. По словам экспертов, эти устройства удовлетворяют ключевую потребность в эмоциональной связи, требуя при этом минимальных затрат на уход.
Доцент психологии Ци Юэ отметил, что подобные технологии набирают популярность не только в Китае.
Развитие искусственного интеллекта порождает не только практические вопросы о его использовании, но и глубокие философские размышления о природе человеческого разума. По мнению философа, главная задача искусственного интеллекта заключается не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы «повернуть зеркало к нам самим».
