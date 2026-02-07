СМИ: Сабуров около получаса шутил о выдворении из России на концерте в Дубае

Казахстанский комик Нурлан Сабуров на одном из недавних концертов в Дубае посвятил около получаса шуткам о своем возможном выдворении из России. Об этом пишет Mash.
По данным источника, артист обыгрывал эту тему и отмечал, что его «еще не выгнали из страны». Он также в шутливой форме обещал писать «суперпатриотические тексты».
Во время выступления Сабуров также говорил, что поддерживает ужесточение миграционной политики, а российские законы называл «самыми справедливыми в мире». Кроме того, он предположил, что в случае выдворения его жена якобы поддержит действия российских властей.
Отмечается, что комик просил зрителей не снимать концерт, чтобы впоследствии не появлялись обвинения в оскорблении русских.
— Если меня выгонят, жена поедет с детьми? Мне кажется, она скажет: «Да, правильно (…), туда их!» — цитирует Сабурова Telegram-канал.
Комика задержали в аэропорту Внуково из-за незаконного въезда в РФ. В конце января ему на 50 лет запретили посещать страну, сам он об этом не знал. В мае прошлого года мужчину уже задерживали из-за нарушения миграционного законодательства, тогда дело обошлось штрафом. Теперь же комика решили депортировать. Чем известен Сабуров и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».