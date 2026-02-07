СМИ: Сабуров около получаса шутил о выдворении из России на концерте в Дубае

Комика задержали в аэропорту Внуково из-за незаконного въезда в РФ. В конце января ему на 50 лет запретили посещать страну, сам он об этом не знал. В мае прошлого года мужчину уже задерживали из-за нарушения миграционного законодательства, тогда дело обошлось штрафом. Теперь же комика решили депортировать. Чем известен Сабуров и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».