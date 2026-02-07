Доктор Мясников назвал время суток, когда происходят самые тяжелые инфаркты

По его словам, тяжесть инфаркта связана не только с закупоркой сосуда, но и с реакцией иммунной системы на повреждение сердечной мышцы. Он пояснил, что одними из первых на место повреждения прибывают нейтрофилы — иммунные клетки, которые удаляют омертвевшую ткань, однако при этом могут затрагивать и здоровые участки.