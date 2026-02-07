Доктор Мясников назвал время суток, когда происходят самые тяжелые инфаркты

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что наиболее тяжелые инфаркты происходят ранним утром. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, тяжесть инфаркта связана не только с закупоркой сосуда, но и с реакцией иммунной системы на повреждение сердечной мышцы. Он пояснил, что одними из первых на место повреждения прибывают нейтрофилы — иммунные клетки, которые удаляют омертвевшую ткань, однако при этом могут затрагивать и здоровые участки.
Мясников отметил, что активность нейтрофилов подчиняется внутренним биологическим ритмам: в дневное время они более агрессивны, что связано с работой механизма Bmal1, тогда как ночью их активность снижается через рецептор CXCR4. В связи с этим, по его утверждению, при ночных инфарктах повреждение сердечной ткани зачастую оказывается менее выраженным.
Он также сообщил, что в экспериментах на мышах ученые смогли искусственно перевести нейтрофилы в «ночной режим», усилив сигнал CXCR4 генетически либо с помощью препарата ATI2341. В результате объем повреждения сердечной ткани уменьшался, а функция сердца восстанавливалась лучше. При этом, как подчеркнул врач, иммунная защита полностью не подавлялась.
«Важно: в этих экспериментах “успокоенные” нейтрофилы не выключали иммунитет полностью — мыши сохраняли защиту от некоторых инфекций (это ключевой момент, потому что “просто убрать нейтрофилы” опасно)», — отметил доктор.
Мясников добавил, что по действующим стандартам пациент с инфарктом должен быть доставлен на ангиопластику не позднее чем через полтора часа, однако повреждение здоровой ткани активными нейтрофилами происходит уже в первые 10−15 минут.
«Эти новые исследования дают перспективу разработки нового класса лекарств, “успокаивающих” нейтрофилы под утро, переводящие их часы “вперед”, при условии приема их пациентами высокого риска на ночь», — заключил он.