Масленица в 2026 году: когда празднуют и какие традиции соблюдать

Масленица — один из старейших славянских праздников, который сочетает языческие и православные традиции. Раньше она символизировала провод зимы и встречу весны, а после принятия христианства стала частью церковного календаря под названием Сырная, или Мясопустная седмица.
Календарь Масленицы 2026 года:
Понедельник, 16 февраля — Встреча. Начало праздника: пекут первые блины, готовят чучело зимы и строят снежные горки для игр.
Вторник, 17 февраля — Заигрыш. Народные гулянья, хороводы, установка чучела, смотрины молодых и обсуждение будущих свадеб.
Среда, 18 февраля — Лакомка. Тещи и зятья обмениваются визитами и блинами; день гостеприимства и семейного согласия.
Четверг, 19 февраля — Разгуляй. Начало Широкой Масленицы: кулачные бои, катания на санях, игры и народные соревнования.
Пятница, 20 февраля — Тещины вечерки. Зять приглашает тещу в гости, проявляя уважение и радушие.
Суббота, 21 февраля — Золовкины посиделки. Родственники мужа навещают молодых супругов, приносят подарки и угощения.
Воскресенье, 22 февраля — Прощенье. Сжигают соломенное чучело зимы и просят друг у друга прощения за обиды, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост.
Масленица сопровождается выпечкой блинов, шумными гуляньями и различными играми, а ее завершение знаменует начало Великого поста. Праздник остается важной частью культуры и народных традиций России, объединяя семьи и друзей.