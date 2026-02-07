В Британии начали расследование смерти экс-гитариста The Cure

Полиция Великобритании начала расследование смерти бывшего гитариста и клавишника рок-группы The Cure Перри Бэмоунта, который скончался в конце декабря 2025 года. Об этом сообщает британское издание Sun со ссылкой на источник.
По данным издания, поводом для начала проверки стало обращение одного из членов семьи музыканта, усомнившегося в обстоятельствах смерти. После этого информация была передана коронеру, в похоронное бюро и в полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что расследование проводится, при этом смерть в настоящий момент рассматривается как необъяснимая, но не вызывающая подозрений.
Вдова музыканта Донна Бэмоунт заявила Sun, что не поддерживает контактов с полицией и считает расследование необоснованным. По ее словам, врачи подтвердили, что Перри Бэмоунт скончался от рака кишечника в терминальной стадии.
Перри Бэмоунт умер в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. О его смерти ранее сообщила сама группа The Cure в официальном заявлении, отметив значимый вклад музыканта в историю коллектива и выразив соболезнования его семье.
Бэмоунт сотрудничал с The Cure с 1984 по 1989 год, а в 1990 году вошел в состав группы на постоянной основе. Он играл на гитаре, клавишных и бас-гитаре и выступал с коллективом до 2005 года. В 2022 году музыкант вернулся в группу и принял участие примерно в 90 концертах, включая выступление в Лондоне 1 ноября 2024 года. The Cure была основана в 1976 году и за время существования продала более 30 миллионов копий своих альбомов.