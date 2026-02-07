В Британии начали расследование смерти экс-гитариста The Cure

Бэмоунт сотрудничал с The Cure с 1984 по 1989 год, а в 1990 году вошел в состав группы на постоянной основе. Он играл на гитаре, клавишных и бас-гитаре и выступал с коллективом до 2005 года. В 2022 году музыкант вернулся в группу и принял участие примерно в 90 концертах, включая выступление в Лондоне 1 ноября 2024 года. The Cure была основана в 1976 году и за время существования продала более 30 миллионов копий своих альбомов.