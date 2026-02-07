Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ: звезда «Один дома» Дэниел Стерн оправдан по делу о склонении к проституции

Стерна оштрафовали за склонение к проституции в декабре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн оправдан по делу о склонении к проституции. Об этом сообщил портал TMZ.

В декабре прошлого года актеру выписали штраф за попытку нанять эскортницу в одном из отелей Калифорнии. Позднее Стерну официально предъявили обвинение. Дело рассматривалось в округе Вентура.

Однако теперь уголовное дело было прекращено. Как сообщил представитель окружной прокуратуры округа Вентура, Стерн прошел специальные курсы. После этого обвинения с него сняли.

Напомним, история со Стерном развернулась еще 10 декабря 2025 года. Тогда в одном из отелей города Камарильо в Калифорнии полиция задержала актера. Его привлекли к ответственности по делу о склонении к проституции. При этом ареста не последовало, дело ограничилось административным взысканием. Сам артист комментариев не давал.