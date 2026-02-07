TMZ: звезда «Один дома» Дэниел Стерн оправдан по делу о склонении к проституции

Напомним, история со Стерном развернулась еще 10 декабря 2025 года. Тогда в одном из отелей города Камарильо в Калифорнии полиция задержала актера. Его привлекли к ответственности по делу о склонении к проституции. При этом ареста не последовало, дело ограничилось административным взысканием. Сам артист комментариев не давал.