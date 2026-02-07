Родившая в 53 года Марина Федункив рассказала о панических атаках во время беременности

Актриса, вышедшая замуж в 50 лет за бизнесмена Стефано Маджи, призналась, что в больнице её состояние было настолько тревожным, что окна в палате были закрашены.
«Я когда лежала в больнице, божьего света не видела… В конце у меня развились панические атаки. Я говорила: “Мне нужно выйти подышать…” Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали. Все думали, что я могу выпрыгнуть», — рассказала Федункив.
Она опровергла слухи о суррогатном материнстве, подчеркнув, что тщательно готовилась к беременности, находилась под постоянным врачебным контролем и родила сына сама. Мальчика назвали Теодором в честь деда актрисы, что, как она говорит, стало для неё исполнением заветной мечты.
Ранее Марина Федункив призналась, что с рождением ребёнка все чувства воспринимаются как дар, а не как должное. Она назвала своё позднее материнство настоящим счастьем, подчеркнув, что её опыт позволяет ей ценить каждую минуту, проведённую с сыном. Актриса добавила, что после она поправилась на 20 килограммов, от которых она теперь намерена избавляться.
