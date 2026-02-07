Родившая в 53 года Марина Федункив рассказала о панических атаках во время беременности

Ранее Марина Федункив призналась, что с рождением ребёнка все чувства воспринимаются как дар, а не как должное. Она назвала своё позднее материнство настоящим счастьем, подчеркнув, что её опыт позволяет ей ценить каждую минуту, проведённую с сыном. Актриса добавила, что после она поправилась на 20 килограммов, от которых она теперь намерена избавляться.