Родившая в 53 года Марина Федункив рассказала о панических атаках во время беременности

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив рассказала о тяжёлых панических атаках, которые пережила на поздних сроках беременности в 53 года. Своей историей она поделилась в эфире шоу «Теория».

Актриса, вышедшая замуж в 50 лет за бизнесмена Стефано Маджи, призналась, что в больнице её состояние было настолько тревожным, что окна в палате были закрашены.

«Я когда лежала в больнице, божьего света не видела… В конце у меня развились панические атаки. Я говорила: “Мне нужно выйти подышать…” Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали. Все думали, что я могу выпрыгнуть», — рассказала Федункив.

Она опровергла слухи о суррогатном материнстве, подчеркнув, что тщательно готовилась к беременности, находилась под постоянным врачебным контролем и родила сына сама. Мальчика назвали Теодором в честь деда актрисы, что, как она говорит, стало для неё исполнением заветной мечты.

Ранее Марина Федункив призналась, что с рождением ребёнка все чувства воспринимаются как дар, а не как должное. Она назвала своё позднее материнство настоящим счастьем, подчеркнув, что её опыт позволяет ей ценить каждую минуту, проведённую с сыном. Актриса добавила, что после она поправилась на 20 килограммов, от которых она теперь намерена избавляться.

