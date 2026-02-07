В суд поступила жалоба на приговор по делу Долиной

До этого суд вынес обвинительный приговор в отношении группы фигурантов. Надежда Цырульникова, признанная организатором преступления, приговорена к семи годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей. Остальные участники схемы — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — также получили реальные сроки заключения и штрафы.
Отдельно отмечается, что Дмитрий Леонтьев присоединился к мошеннической группировке сразу после освобождения из колонии в Марий Эл, где отбывал наказание по другому уголовному делу.
Ранее Life.ru писал, что квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, официально перешла в руки новой владелицы Полины Лурье после визита судебных приставов 19 января. Как сообщила адвокат артистки Мария Пухова, её подзащитная освободила жилплощадь ещё 5 января, но другая сторона якобы всё это время отказывалась принять ключи.
