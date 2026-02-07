В суд поступила жалоба на приговор по делу Долиной

Ранее Life.ru писал, что квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, официально перешла в руки новой владелицы Полины Лурье после визита судебных приставов 19 января. Как сообщила адвокат артистки Мария Пухова, её подзащитная освободила жилплощадь ещё 5 января, но другая сторона якобы всё это время отказывалась принять ключи.