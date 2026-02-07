Топ-5 главных новостей в Молдове 7 февраля 2026: Когда в Молдове закончится ледовый апокалипсис — прогноз синоптиков; ПАС требует от оппозиции в Молдове прекратить критику власти; в Молдове ничего не происходи

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 7 февраля 2026:
1. Гололед на три дня и морозы до минус 15 градусов: Когда в Молдове закончится ледовый апокалипсис — прогноз синоптиков.
2. Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
3. «В Молдове ничего не происходит без ведома Санду»: Пять лет жителям страны рассказывают о том, что президентка ничего не решает — как на самом деле.
4. В Молдове обнаружили очередной дрон: Находку выявили на севере страны.
5. Кадастровая переоценка в Молдове вызвала хаос на рынке недвижимости: Оказалось, что люди живут в несуществующих домах с бешеными налогами.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).
Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.
Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).