Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 7 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 7 февраля 2026:

1. Гололед на три дня и морозы до минус 15 градусов: Когда в Молдове закончится ледовый апокалипсис — прогноз синоптиков.

2. Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».

3. «В Молдове ничего не происходит без ведома Санду»: Пять лет жителям страны рассказывают о том, что президентка ничего не решает — как на самом деле.

4. В Молдове обнаружили очередной дрон: Находку выявили на севере страны.

5. Кадастровая переоценка в Молдове вызвала хаос на рынке недвижимости: Оказалось, что люди живут в несуществующих домах с бешеными налогами.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».

Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).

Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.

Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).

«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».

Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).