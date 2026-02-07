«Снимать нельзя!» Сабурова сняли на видео при выходе из VIP-зоны аэропорта Алма-Аты

Напомним, 30 января Сабурову был введён запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. После прилёта из Дубая комика не выпустили из московского аэропорта Внуково, после чего он решил вылететь в Алма-Ату. В МИД Казахстана сообщили, что комик не обращался в посольство республики в Москве из-за ограничений на въезд в Россию.