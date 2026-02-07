Ричмонд
«Снимать нельзя!» Сабурова сняли на видео при выходе из VIP-зоны аэропорта Алма-Аты

Стендап-комик Нурлан Сабуров, в отношении которого введён запрет на въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату и практически сразу покинул аэропорт, избегая общения с журналистами.

Видео © Телеграм / NewTimes.kz.

В соцсетях появилось видео, снятое в VIP-зоне международного аэропорта. На кадрах комик разговаривает с неизвестным мужчиной в гражданской одежде, рядом также находится человек в форме, предположительно сотрудник транспортной полиции. Сотрудница аэропорта мешает работе прессы, «запрещая съёмку» и закрывая камеру руками.

После этого Сабурову помогают загрузить дорожную сумку в багажник иномарки, и автомобиль оперативно покидает территорию аэропорта.

Напомним, 30 января Сабурову был введён запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. После прилёта из Дубая комика не выпустили из московского аэропорта Внуково, после чего он решил вылететь в Алма-Ату. В МИД Казахстана сообщили, что комик не обращался в посольство республики в Москве из-за ограничений на въезд в Россию.

