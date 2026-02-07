Ричмонд
Как аспиранту из Башкирии получить стипендию в размере 75 тысяч рублей

Для этого необходимо принять участие в конкурсе на стипендию президента России.

Источник: Башинформ

Минобрнауки России объявило конкурсный отбор среди аспирантов и адъюнктов для присуждения стипендии президента. К участию приглашаются аспиранты любых курсов очной формы обучения, имеющие научного руководителя и утвержденную тему диссертационного исследования. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей.

Сообщается, что заявки принимаются до конца февраля следующего года. Подробности о процедуре подачи заявки и необходимые документы можно узнать на официальном ресурсе министерства.

Ранее студентам Башкирии напомнили, как оформляется и оплачивается учебный отпуск.