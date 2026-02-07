Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция РТ призывает жителей отказаться от поездок на личных машинах

Причина в плохой погоде.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция призывает жителей Татарстана воздержаться от поездок на личных автомобилях в эти выходные.

В республике, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад, метель с ухудшением видимости, снежные заносы и сильная гололедица. В ГАИ предупредили, что для обеспечения безопасности дорожного движения возможны временные перекрытия дорог.

«Без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов и по возможности откажитесь от передвижения наличных машинах», — призывают водителей в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что на выходных резко потеплеет и придут метели.