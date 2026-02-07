Госавтоинспекция РТ призывает жителей отказаться от поездок на личных машинах

Госавтоинспекция призывает жителей Татарстана воздержаться от поездок на личных автомобилях в эти выходные.
В республике, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад, метель с ухудшением видимости, снежные заносы и сильная гололедица. В ГАИ предупредили, что для обеспечения безопасности дорожного движения возможны временные перекрытия дорог.
«Без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов и по возможности откажитесь от передвижения наличных машинах», — призывают водителей в ведомстве.
