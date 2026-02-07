Ричмонд
Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии

Часть зрителей на миланском стадионе «Сан-Сиро» освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом пишет итальянское издание Adnkronos.

При появлении на экранах вице-президента США Джей Ди Вэнса во время выхода американской команды раздались свист и крики «буу». При этом самих американских спортсменов зрители встретили аплодисментами.

Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части публики, выразившей недовольство свистом. Израильская делегация была представлена небольшим числом участников, уточняется в публикации.

Прибывшие в Италию спортсмены уже делятся комментариями об обстановке. К примеру, чемпион мира в спринтерском многоборье японский конькобежец Тацуя Синама заявил о пугающей атмосфере в олимпийской деревне в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Также стало известно, что приехавший накануне на Олимпийские игры в Италию вице-президент США Джей Ди Вэнс передвигался по Милану кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов, его охраняли более 300 человек.

