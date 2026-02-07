Стало известно, когда придут первые квитанции за ЖКХ по новым правилам

Он пояснил, что в январе и феврале действует прежний порядок — оплата до 10 числа. Начиная с марта, у плательщиков появится дополнительно пять дней. По мнению эксперта, это удобно для тех, кто получает зарплату во второй декаде месяца, и поможет снизить количество просрочек и пеней.