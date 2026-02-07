Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда придут первые квитанции за ЖКХ по новым правилам

Срок оплаты квитанций за ЖКХ с марта 2026 года сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца. Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров объяснил, что первые квитанции за услуги ЖКХ по новым правилам придут в марте.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что в январе и феврале действует прежний порядок — оплата до 10 числа. Начиная с марта, у плательщиков появится дополнительно пять дней. По мнению эксперта, это удобно для тех, кто получает зарплату во второй декаде месяца, и поможет снизить количество просрочек и пеней.

Этим же изменением сдвигается и срок выставления счетов — с 1 на 5 число. Некоторые расчётные центры, например МосОблЕИРЦ, уже начали информировать об этом жителей, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, как можно заставить управляющую компанию вернуть деньги за отопление, если батареи в вашем доме холодны, как лёд. Специалисты напоминают, что в жилых комнатах температура не должна опускаться ниже 18 градусов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.