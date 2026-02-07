В МВД предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ФНС

В полиции напомнили, что налоговые органы не осуществляют запись на прием по телефону, не запрашивают персональные данные, коды подтверждения или иные конфиденциальные сведения, не просят переходить по ссылкам на сторонние сайты и не переключают граждан на «специалистов из других ведомств».