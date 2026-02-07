В МВД предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ФНС

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы России, и сообщают о необходимости представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для подтверждения полученного дохода за прошедший год. Об этом сообщили в официальном канале ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным ведомства, злоумышленники также могут обвинять собеседника в сокрытии доходов и требовать явиться в отделение для предоставления сведений.
В полиции напомнили, что налоговые органы не осуществляют запись на прием по телефону, не запрашивают персональные данные, коды подтверждения или иные конфиденциальные сведения, не просят переходить по ссылкам на сторонние сайты и не переключают граждан на «специалистов из других ведомств».
Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Хабаровском крае шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у участников специальной военной операции.