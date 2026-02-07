Штурм нервов: 7 триллеров, которые держат в напряжении до самого финала

Чем глубже Тедди копает, тем более невероятные версии ему открываются — все эти слухи о запрещённых экспериментах над разумом, о пациентах, которые становятся другими людьми. И самый страшный вопрос начинает преследовать его уже не как следователя, а как потенциальную жертву: а что, если вся эта мрачная история — изощрённая ловушка специально для него? Что, если истинная цель — не найти беглянку, а навсегда похоронить его самого в этом каменном мешке, объявив сумасшедшим? Грань между реальностью и паранойей, между правдой и навязанной ложью стирается, и остров превращается в гигантский лабиринт, из которого, кажется, нет выхода.