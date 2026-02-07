Погода врёт, а бабушка нет: 5 народных примет на Григорьев день, которые скажут, какой будет весна

Народные приметы на Григорьев день складывались веками и проверялись поколениями крестьян, которые зависели от природы куда сильнее, чем мы. Они не просто наблюдали за погодой — они учились её понимать, читать знаки, которые природа щедро раздаёт тем, кто умеет смотреть и слушать. Современные метеорологи вооружены спутниками и суперкомпьютерами, но иногда старая примета оказывается точнее любого прогноза. Потому что погода может обмануть даже технику, а природа врать не умеет. Попробуйте 7 февраля понаблюдать за птицами, кошкой, погодой — вдруг и вам откроется то, что знали наши предки! А ранее Life.ru рассказывал, какие перемены в мире принесёт 2026 год, при чём тут Зеленский и что будет с СВО.