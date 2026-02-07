Медведев пошутил о перепуганных «бесах» на награждении Никиты Михалкова

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о курьёзном инциденте с красным вином, произошедшем на одном из юбилеев режиссёра Никиты Михалкова. По словам Путина, один из друзей Михалкова облил его красным вином, сильно извинялся и пообещал прекратить употребление алкоголя. Однако, как отметил президент, он, судя по всему, не сдержал слово.