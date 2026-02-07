Ричмонд
Медведев пошутил о перепуганных «бесах» на награждении Никиты Михалкова

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время церемонии вручения литературной премии «Слово» с иронией прокомментировал реакцию оппонентов на награждение режиссёра и автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова.

Выступая на мероприятии, Медведев образно описал происходящее за пределами зала, отметив, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине». Его слова прозвучали в момент вручения Михалкову гран-при премии.

Упоминание Гримпенской трясины отсылает к роману Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей», где опасное болото играет ключевую роль в сюжете. Этот образ оказался символичным ещё и потому, что Никита Михалков в советской экранизации Игоря Масленникова исполнил роль сэра Генри Баскервиля.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о курьёзном инциденте с красным вином, произошедшем на одном из юбилеев режиссёра Никиты Михалкова. По словам Путина, один из друзей Михалкова облил его красным вином, сильно извинялся и пообещал прекратить употребление алкоголя. Однако, как отметил президент, он, судя по всему, не сдержал слово.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

