Сафонов получает в «ПСЖ» меньше всех конкурентов

Российский вратарь Матвей Сафонов получает в «Пари Сен-Жермен» €250 тыс. в месяц до вычета налогов, что делает его оклад одним из самых низких в команде. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
По данным издания, конкурент Сафонова за место в стартовом составе Лука Шевалье зарабатывает €500 тыс. в месяц. При этом защитник парижского клуба Илья Забарный получает €450 тыс. до налогов.
Самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ» является нападающий Дембеле с доходом около €1,56 млн в месяц. Далее следуют Маркиньос (€1,13 млн) и Ашраф Хакими (€1,1 млн).
1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. В этом матче Сафонов отразил пенальти на 20-й минуте встречи. Это первый отраженный им одиннадцатиметровый удар в основное время в составе парижской команды. Всего в текущем сезоне вратарь пять раз отражал пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.
Ранее Сафонов второй раз подряд вышел в стартовом составе «ПСЖ» после восстановления от травмы. Он сыграл в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура», а до этого провел встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, которая завершилась со счетом 1:1. В январе вратарь пропустил несколько недель из-за перелома руки, полученного в Межконтинентальном кубке.