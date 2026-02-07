Сафонов получает в «ПСЖ» меньше всех конкурентов

Ранее Сафонов второй раз подряд вышел в стартовом составе «ПСЖ» после восстановления от травмы. Он сыграл в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура», а до этого провел встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, которая завершилась со счетом 1:1. В январе вратарь пропустил несколько недель из-за перелома руки, полученного в Межконтинентальном кубке.