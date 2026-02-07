Польша подняла в воздух истребители из-за «действий России на Украине»

Польша подняла в воздух истребители из-за действий российских ВВС на Украине. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.
— Оперативное командование (…) мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности, — написали представители оборонного ведомства Польши в соцсети Х.
Отмечается, что действия Польши имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, «особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы».
Польский президент Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он пояснил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».