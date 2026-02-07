В Бодайбо приостановили начисление платежей за электричество из-за ЧС

— Работы идут на всех направлениях. Уже запустили котельную Мехколонна-135, от другой котельной тепло подали в пять частных домов на улице Солнечной. От котельной БМК воду подали до теплового узла школы № 3. Подготовлены к приему тепла несколько домов на улице Иркутской, — добавил губернатор Игорь Кобзев.