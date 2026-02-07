В Бодайбо приостановили начисление платежей за электричество из-за ЧС

Для жителей Бодайбо, пострадавших от аварии на теплосетях, ввели важную меру поддержки. В условиях режима чрезвычайной ситуации местная энергосбытовая компания временно приостановила выставление счетов за электроэнергию для всех жилых домов в зоне ЧС.
Сейчас главная задача — ускорить подготовку домов к подаче тепла и воды, а также проработать все возможные технические решения для ремонта, включая использование временных воздушных линий.
— Работы идут на всех направлениях. Уже запустили котельную Мехколонна-135, от другой котельной тепло подали в пять частных домов на улице Солнечной. От котельной БМК воду подали до теплового узла школы № 3. Подготовлены к приему тепла несколько домов на улице Иркутской, — добавил губернатор Игорь Кобзев.
В устранении последствий аварии задействованы несколько предприятий, управляющие компании и бригады специалистов из других городов области.
