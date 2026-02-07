В Нижнем Новгороде назвали самую популярную дорогу у студентов

Самой востребованной дорогой у студентов и преподавательского состава вузов Нижнего Новгорода стал проспект Гагарина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Проспект Гагарина стал самой востребованной магистралью. Вдоль него расположены Национальный исследовательский Нижегородский университет, ПИМУ и НГАТУ. Также здесь находится ИТ-кампус Неймарк. Ремонт дороги был комплексным: рабочие не только обновили покрытие, но и сделали новые тротуары, нанесли разметку, установили знаки и светофоры.
На улице Варварской, где находится Мининский университет, также провели капитальный ремонт в 2021 году. Здесь использовали интересные цветовые решения для брусчатки на тротуарах. Кроме того, убрали часть воздушных коммуникаций и сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями.