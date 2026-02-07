Минтруда раскрыло, как хотят защитить белорусов от невыплаты зарплат. Подробности БелТА озвучил министр труда и социальной защиты Андрей Лобович.
Глава Минтруда уточнила, что предлагается распространить на вознаграждения по гражданско-правовым договорам (договор подряда) ту же систему досудебного порядка задолженности, которая действует в случае невыплаты сотрудникам зарплаты.
По его словам, договоры подряда набирают популярность в стране. Андрей Лобович привел цифры. Так, за 2025 год около 650 000 человек работали по гражданско-правовым договорам, из них более 220 000 — только по таким договорам. Вместе с тем подобное привело к увеличению обращений белорусов в Департамент госинспекции труда по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения.
— Соответственно, назрела необходимость урегулировать и в рамках гражданско-правовых договоров вопросы невыплаты вознаграждения по аналогии с невыплатой заработной платы, — подчеркнул министр труда и социальной защиты.
Он напомнил, что в стране с 2023 года, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, сотрудник, которому вовремя не выплатили заработную плату, может обратиться в Департамент госинспекции труда. До этого момента необходимо было самостоятельно обращаться в суд и отстаивать свои права.
Глава Минтруда обратил внимание, что указ показал себя эффективно. Были восстановлены законные права по выплате заработной платы около 26 000 белорусов на сумму 68 миллионов рублей. Вместе с тем, заметил он, обращений в суды по указанным поводам стало почти вдвое меньше. А количество обращений в департамент госинспекции выросло на 60%.
Лобович подчеркнул: отдельные недобросовестные юрлица злоупотребляли нормами указа. Так, они сами подавали в департамент недостоверную информацию о том, что якобы не могут своевременно выплатить зарплату. Они это делали для того, чтобы избежать штрафа.
— Эти нормы мы тоже подкорректируем. Даже если само юрлицо сообщит о фактах несвоевременности, оно будет все равно привлечено к административной ответственности, — заявил министр труда и социальной защиты Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про невыплату зарплат в Беларуси.
Тем временем МАРТ заявил, что в Беларуси не введут полный запрет электронных систем курения.
А еще Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов: «На смену оттепели вновь вернутся морозы».