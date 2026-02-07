Минтруда раскрыло, как хотят защитить белорусов от невыплаты зарплат

По его словам, договоры подряда набирают популярность в стране. Андрей Лобович привел цифры. Так, за 2025 год около 650 000 человек работали по гражданско-правовым договорам, из них более 220 000 — только по таким договорам. Вместе с тем подобное привело к увеличению обращений белорусов в Департамент госинспекции труда по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения.