Газовщики с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за нарушения

С 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и за недопуск сотрудников к его проверке. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий подчеркнул, что это необходимый и правильный шаг, поскольку риски, связанные с газоснабжением в многоквартирных домах, не ограничиваются пределами одной квартиры. Он отметил, что газовое оборудование представляет собой сложную взаимосвязанную систему, и опасность в одной точке может стать угрозой для всего дома.
По мнению Кошелева, новые полномочия газовых служб не следует рассматривать просто как ужесточение контроля — это механизм защиты жизни и здоровья большинства законопослушных жильцов от безответственных действий отдельных граждан.
— Самыми частыми нарушениями, выявляемыми при проверках, являются отсутствие вентиляции, установка декоративных панелей, скрывающих доступ к газовым трубам, эксплуатация приборов с истекшим сроком службы, что повышает риск утечки. Очевидно, что коррозия труб, которую вовремя не заметили, утечка газа из-за старого шланга или неисправного клапана может привести к трагедии, — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.
Срок службы газовой плиты — в среднем 10−12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.