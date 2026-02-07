Газовщики с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за нарушения

Парламентарий подчеркнул, что это необходимый и правильный шаг, поскольку риски, связанные с газоснабжением в многоквартирных домах, не ограничиваются пределами одной квартиры. Он отметил, что газовое оборудование представляет собой сложную взаимосвязанную систему, и опасность в одной точке может стать угрозой для всего дома.