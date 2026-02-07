Паслер открыл Неделю звёзд хоккея в Екатеринбурге

Он добавил, что российские легенды хоккея нашли время в своём плотном графике и приехали на Урал, чтобы показать захватывающую игру. И молодёжь не отстаёт. Губернатор высказал уверенность в том, что юных спортсменов МХЛ также ждёт большое спортивное будущее.