Паслер открыл Неделю звёзд хоккея в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 6 февраля открылась Неделя звёзд хоккея. Участие в церемонии принял свердловский губернатор Денис Паслер.
В соцсетях он отметил, что хоккей в Свердловской области любят. В регионе насчитывается более 300 любительских, детских, профессиональных команд. Также в хоккей играют спортсмены, имеющие ограничения по здоровью.
«Это здорово. И мы обязательно будем поддерживать и развивать хоккей в регионе», — отметил Паслер.
Он добавил, что российские легенды хоккея нашли время в своём плотном графике и приехали на Урал, чтобы показать захватывающую игру. И молодёжь не отстаёт. Губернатор высказал уверенность в том, что юных спортсменов МХЛ также ждёт большое спортивное будущее.
В тот же день на УГМК Арене состоялся матч за Кубок Вызова МХЛ. Его посетили 10 743 зрителя. Сборная Запада обыграла сборную Востока со счётом 7:4.