Педофил из Британии пытался убить сокамерника из-за громких звуков ночью

«Суини — упорный и опасный преступник, и, судя по его собственным признаниям, он явно спланировал нападение. Однако благодаря тому, что жертва боролась за свою жизнь, план Суини провалился. С момента первого допроса в полиции и до сегодняшнего дня он не выказывал ни сожаления, ни раскаяния в содеянном», — заявила детектив-констебль Натали Гудерхэм из полиции Ноттингемшира.