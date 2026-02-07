Педофил из Британии пытался убить сокамерника из-за громких звуков ночью

Педофил из Великобритании, 44-летний Кристофер Суини, пытался задушить подушкой своего сокамерника из-за того, что тот издавал ночью слишком много звуков — храпел, кашлял и страдал метеоризмом, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснили правоохранители, Суини спал на верхней полке кровати, его сокамерник — на нижней, в какой-то момент педофил резко спустился вниз и стал душить мужчину.
«Да, все это правда», — подтвердил произошедшее Суини.
По данным издания, мужчина был судим уже 16 раз за нарушение условий регистрации лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, изнасилование ребенка младше 16 лет, грабежи, поджоги и кражи со взломом. Он 23 года провел в тюрьме, теперь ему добавили еще 18 — за покушение на убийство.
«Суини — упорный и опасный преступник, и, судя по его собственным признаниям, он явно спланировал нападение. Однако благодаря тому, что жертва боролась за свою жизнь, план Суини провалился. С момента первого допроса в полиции и до сегодняшнего дня он не выказывал ни сожаления, ни раскаяния в содеянном», — заявила детектив-констебль Натали Гудерхэм из полиции Ноттингемшира.
Она отметила, что Суини провел со своей 72-летней жертвой в камере всего неделю, после чего решился на убийство.
