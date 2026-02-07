В Уфе и Стерлитамаке подорожал проезд в общественном транспорте

В Уфе поездка на автобусах «Башавтотранса» при оплате наличными теперь стоит 46 рублей вместо прежних 41. Если платить транспортной картой «Алга», то цена составит 42 рубля (ранее было 34). Проезд в трамвае или троллейбусе обойдется в 41 рубль при наличном расчете (было 35) и в 34 рубля по карте (было 31). При этом стоимость льготных проездных билетов не изменилась — единый социальный проездной по-прежнему стоит 600 рублей.