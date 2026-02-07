В Уфе и Стерлитамаке подорожал проезд в общественном транспорте

С первого февраля в Уфе и Стерлитамаке выросли цены на проезд в городском общественном транспорте. Соответствующие постановления утвердил Государственный комитет Башкортостана по тарифам.
В Уфе поездка на автобусах «Башавтотранса» при оплате наличными теперь стоит 46 рублей вместо прежних 41. Если платить транспортной картой «Алга», то цена составит 42 рубля (ранее было 34). Проезд в трамвае или троллейбусе обойдется в 41 рубль при наличном расчете (было 35) и в 34 рубля по карте (было 31). При этом стоимость льготных проездных билетов не изменилась — единый социальный проездной по-прежнему стоит 600 рублей.
Частные перевозчики также подняли цены в среднем на 6 рублей. Теперь проезд на маршрутках стоит от 46 до 50 рублей. Они объясняют это инфляцией и ростом расходов, в первую очередь — на топливо и запчасти.
При этом продолжает действовать акция «Счастливый час». Пассажиры, оплатившие проезд картой «Алга», могут в течение часа бесплатно пересаживаться с одного вида транспорта госперевозчика на другой, включая трамваи, троллейбусы и городские электрички. Как ранее сообщалось, благодаря этой акции в 2025 году жители Уфы сэкономили 241 миллион рублей.