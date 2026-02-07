Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве

Ученый отметил, что для насекомых в столичной природной зоне чем больше снега зимой, тем лучше. Дело в том, что часть столичных насекомых зимует на стадии яиц. Для них количество снега не настолько существенно, хотя тоже может сыграть свою роль. Например, если 20−30 или 40-градусные морозы ударят совсем без снега, то тогда даже яйца насекомых, которые они отложили в конце лета или осенью на зиму, могут пострадать.