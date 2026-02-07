В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалиста

— Если в 2024 году аттестацию проходили 47 специалистов, то в 2025 году — 74. За прошедший год члены квалификационной комиссии провели 11 заседаний по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проверку знаний успешно прошли 55 экскурсоводов региона, все они получили аттестаты и нагрудные идентификационные карточки сроком на 5 лет, — сообщили в облкомэкономразвития.