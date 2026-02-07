Стало известно, сможет ли Сабуров оспорить запрет на въезд в Россию на 50 лет

Напомним, 30 января Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. После прилёта в московский аэропорт Внуково из Дубая его не выпустили на территорию страны, и комик был вынужден вылететь обратно — в Алматы. При этом, как сообщал МИД Казахстана, Сабуров не обращался за помощью в посольство республики в Москве в связи со сложившейся ситуацией.