Стало известно, сможет ли Сабуров оспорить запрет на въезд в Россию на 50 лет

Основанием для запрета на въезд сроком на 50 лет стало судебное постановление от мая 2025 года о нарушении Сабуровым правил пребывания в РФ. Срок запрета может быть пересмотрен исключительно при отмене этого решения вышестоящим судом.
Для этого артисту необходимо подать кассационную жалобу, однако шансы на успех крайне малы. Как отметил источник ТАСС, отмена возможна лишь при доказанных нарушениях процедуры, но если факт правонарушения подтверждён, судебная практика говорит о том, что постановление останется в силе.
«Это решение было принято в мае 2025 года. Поэтому срок запрета на въезд может быть сокращён или отменён только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом», — объяснил собеседник агентства.
Напомним, 30 января Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. После прилёта в московский аэропорт Внуково из Дубая его не выпустили на территорию страны, и комик был вынужден вылететь обратно — в Алматы. При этом, как сообщал МИД Казахстана, Сабуров не обращался за помощью в посольство республики в Москве в связи со сложившейся ситуацией.
