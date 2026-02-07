Ростех: партия новейших РСЗО «Сарма» уже проходит апробацию в зоне СВО

Система «Сарма», которая будет впервые продемонстрирована на выставке World Defense Show в Эр-Рияде, оборудована передовой автоматизированной системой управления огнем. Это позволяет ей быстрее и эффективнее действовать в различных боевых сценариях, а также интегрироваться с множеством разведывательных и боевых комплексов.