Минтранс сказал, откажет ли таксист в перевозке ребенка без детского кресла

И добавили: в случае отсутствия законных оснований перевозчик, его законный представитель не в праве отказаться от исполнения договора перевозки. В ведомстве пояснили, что отсутствие детских кресел в авто и иных устройств не является основанием для отказа пассажирам в перевозке. В подобном случае действия водителя такси неправомерны. Кроме того, необоснованный отказ в выполнении перевозки является административным правонарушением (речь идет про статью 18.26 Кодекса об административных нарушениях).