Минтранс сказал, откажет ли таксист в перевозке ребенка без детского кресла. Подробности БелТА сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
В ведомстве обратили внимание, что от белорусов нередко поступают обращения по причине отказов водителями такси перевозить пассажиров с детьми без детских удерживающих устройств. В Минтрансе напомнили, что перевозки пассажиров автомобилями-такси выполняются на условиях публичного договора. Речь идет про статью 27 закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
Так, водитель такси обязан выполнять перевозки, в том числе заказы, которые были переданы диспетчером такси или же с использованием электронной информационной системы.
«В автомобиле-такси допускается перевозка детей без использования детских удерживающих устройств (пункт 178 ПДД, утверждены указом от 28 ноября 2005 года № 551)», — уточнили в Минтрансе.
И добавили: в случае отсутствия законных оснований перевозчик, его законный представитель не в праве отказаться от исполнения договора перевозки. В ведомстве пояснили, что отсутствие детских кресел в авто и иных устройств не является основанием для отказа пассажирам в перевозке. В подобном случае действия водителя такси неправомерны. Кроме того, необоснованный отказ в выполнении перевозки является административным правонарушением (речь идет про статью 18.26 Кодекса об административных нарушениях).
