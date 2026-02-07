Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Средние зарплатные ожидания россиян в возрасте 18−24 лет, претендующих на вакансию геолога, в 2025 году достигли 118,7 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
По его словам, в динамике соискательской активности на вакансию геолога за 2025 год лидируют две возрастные категории: 25−34 года и 18−24 года.
«Количество резюме соискателей в возрасте 25−34 лет увеличилось на 17% год к году, а средние зарплатные ожидания составили 121 300 рублей в месяц. Схожую динамику демонстрирует и более молодая категория соискателей (18−24 лет), где количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 118 692 рублей в месяц», — рассказал Кучеренков.
Он отметил, что показатель рассчитывался на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания и графика работы, подчеркнул Кучеренков.