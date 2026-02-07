Ричмонд
Власти Екатеринбурга разрешили оплачивать платную стоянку до конца дня

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в положение о порядке использования парковок в городе, согласно которым водители должны оплатить стоянку на платной парковке в течение 15 мин. вместо 10 мин., предусмотренных ранее. Как следует из постановления, в случае «отсутствия возможности предварительной оплаты в момент нахождения транспортного средства на платной парковке», пользователям будет доступна функция «Постоплата».

Источник: Коммерсантъ

«Постоплата производится до 23 ч. 59 мин. текущих суток, когда транспортное средство было размещено на платной парковке, путем оплаты посредством мобильного приложения “Горпарковки” или на сайте “Парковочное пространство Екатеринбурга”», — говорится в документе.

Изменения в положение вступят в силу с понедельника, 9 февраля.

В мэрии Екатеринбурга обещали ввести постоплату для расширяющегося платного парковочного пространства города до конца 2025 года. Чиновники также отмечали, что в 2026 году планируют ввести льготы для многодетных семей. Депутаты гордумы призвали администрацию активнее бороться с автовладельцами, которые скрывают номера на платных парковках, чтобы избегать штрафы за неоплату.