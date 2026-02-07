Власти Екатеринбурга разрешили оплачивать платную стоянку до конца дня

«Постоплата производится до 23 ч. 59 мин. текущих суток, когда транспортное средство было размещено на платной парковке, путем оплаты посредством мобильного приложения “Горпарковки” или на сайте “Парковочное пространство Екатеринбурга”», — говорится в документе.
Изменения в положение вступят в силу с понедельника, 9 февраля.
В мэрии Екатеринбурга обещали ввести постоплату для расширяющегося платного парковочного пространства города до конца 2025 года. Чиновники также отмечали, что в 2026 году планируют ввести льготы для многодетных семей. Депутаты гордумы призвали администрацию активнее бороться с автовладельцами, которые скрывают номера на платных парковках, чтобы избегать штрафы за неоплату.