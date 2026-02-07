Власти Екатеринбурга разрешили оплачивать платную стоянку до конца дня

В мэрии Екатеринбурга обещали ввести постоплату для расширяющегося платного парковочного пространства города до конца 2025 года. Чиновники также отмечали, что в 2026 году планируют ввести льготы для многодетных семей. Депутаты гордумы призвали администрацию активнее бороться с автовладельцами, которые скрывают номера на платных парковках, чтобы избегать штрафы за неоплату.