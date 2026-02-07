В Москве в субботу ожидается небольшой снег

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные в Центральной России морозы отступят. В течение субботы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха минус 5 — минус 8, что соответствует климатической норме», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 2−7 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 742 миллиметра ртутного столба.
«В воскресенье под утро, при прояснениях, до минус 11 — минус 14, в дневное время — около минус 10. Высота снежного покрова — полметра», — добавил он.
Тишковец подчеркнул, что в феврале больше не ожидается экстремальных холодов, а во второй половине месяца будет гораздо теплее климатической нормы.