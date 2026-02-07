Трамп осудил опубликованное в его соцсетях видео с Обамой в виде обезьяны

Президент США Дональд Трамп осудил опубликованное на его странице видео с изображением обезьян, головы которых заменили на лица экс-лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.
Трамп пояснил, что он и другие сотрудники, отвечающие за публикации в его соцсетях, видели лишь первую часть видео, посвященную вбросу бюллетеней на выборах 2020 года.
Он добавил, что не собирается извиняться и предположил, что показанный отрывок мог быть пародией на мультфильм «Король Лев».
— Я посмотрел первую часть, и там речь шла о фальсификации выборов с помощью избирательных машин, о том, насколько это нечестно и отвратительно. Потом я показал это людям. Обычно они смотрят все целиком. Но, видимо, кто-то этого не сделал. Если бы они посмотрели видео, они бы увидели концовку. И, вероятно, у них хватило бы ума убрать ее, — цитирует американского лидера Reuters.
Трамп разместил видео, на котором морды обезьян заменили лицами Барака Обамы и его жены Мишель, на своей странице в социальной сети Truth Social и удалил спустя 12 часов днем ранее, 6 февраля.
На прошлой неделе Трамп призвал немедленно арестовать Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве политика с Российской Федерацией. Глава Белого дома обвинил Обаму в использовании темы РФ для подрыва его авторитета и совершения госпереворота.