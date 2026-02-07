Трамп осудил опубликованное в его соцсетях видео с Обамой в виде обезьяны

— Я посмотрел первую часть, и там речь шла о фальсификации выборов с помощью избирательных машин, о том, насколько это нечестно и отвратительно. Потом я показал это людям. Обычно они смотрят все целиком. Но, видимо, кто-то этого не сделал. Если бы они посмотрели видео, они бы увидели концовку. И, вероятно, у них хватило бы ума убрать ее, — цитирует американского лидера Reuters.