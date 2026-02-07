Посол объяснил, когда в Таиланде можно будет платить российскими картами «Мир»

Дипломат отметил, что после пандемии и изменения геополитической обстановки процесс замедлился, однако для полноценного внедрения теперь требуется лишь политическое решение и одобрение регулятора — Центрального банка Таиланда. Как только эти условия будут выполнены, реализация проекта не составит большого труда.
«Но я должен сказать, что в принципе проект использования карт “Мир” в Таиланде находится в достаточно высокой степени готовности», — подчеркнул собеседник RTVI.
Ранее в разговоре с Life.ru директор по развитию сервиса «Плати по Миру», эксперт РСТ Павел Белов призвал не надеяться на массовое распространение российской карты «Мир» в новых туристических странах в ближайшее время. Эксперт пояснил, что, помимо стран СНГ, система работает лишь точечно во Вьетнаме и Турции.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.