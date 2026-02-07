Ричмонд
Посол объяснил, когда в Таиланде можно будет платить российскими картами «Мир»

Проект по внедрению российской платёжной системы «Мир» в Таиланде находится на высокой степени готовности, заявил посол РФ в королевстве Евгений Томихин. По его словам, ещё до пандемии был успешно проведён тестовый платёж, технически система готова к запуску.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что после пандемии и изменения геополитической обстановки процесс замедлился, однако для полноценного внедрения теперь требуется лишь политическое решение и одобрение регулятора — Центрального банка Таиланда. Как только эти условия будут выполнены, реализация проекта не составит большого труда.

«Но я должен сказать, что в принципе проект использования карт “Мир” в Таиланде находится в достаточно высокой степени готовности», — подчеркнул собеседник RTVI.

Ранее в разговоре с Life.ru директор по развитию сервиса «Плати по Миру», эксперт РСТ Павел Белов призвал не надеяться на массовое распространение российской карты «Мир» в новых туристических странах в ближайшее время. Эксперт пояснил, что, помимо стран СНГ, система работает лишь точечно во Вьетнаме и Турции.

