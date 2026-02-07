ТАСС: Сабурову вряд ли удастся отменить через суд запрет на въезд в РФ на 50 лет

Напомним, в эпицентре скандала Нурлан Сабуров оказался в пятницу, 6 февраля. Тогда выяснилось, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Поводом стало решение суда о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ. В мае 2025 года Сабурова оштрафовали и обязали покинуть страну, предупредив о возможном запрете на въезд в случае повторного нарушения.