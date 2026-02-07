ТАСС: Сабурову вряд ли удастся отменить через суд запрет на въезд в РФ на 50 лет

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову вряд ли удастся через суд отменить запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, одним из оснований для запрета стало решение суда о привлечении Сабурова к административной ответственности. Речь идет о нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ. Это постановление было вынесено в мае 2025 года.
Источник пояснил, что сократить или отменить срок запрета возможно только при отмене этого судебного решения. Для этого Сабурову необходимо обращаться с жалобой в кассационный суд общей юрисдикции. При этом шансы на пересмотр крайне невелики.
«В этом есть смысл только при наличии оснований для отмены постановления. Ими могут стать, например, нарушения процессуальных норм при привлечении человека к ответственности. Однако если правонарушение со стороны Сабурова действительно имело место, то это постановление не отменят. Такова практика российских судов», — сообщил собеседник ТАСС.
Напомним, в эпицентре скандала Нурлан Сабуров оказался в пятницу, 6 февраля. Тогда выяснилось, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Поводом стало решение суда о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ. В мае 2025 года Сабурова оштрафовали и обязали покинуть страну, предупредив о возможном запрете на въезд в случае повторного нарушения.